Уролог Лисикян: Жара грозит мочекаменной болезнью

В жаркую погоду значительно возрастает риск возникновения или обострения мочекаменной болезни. Об этом рассказал уролог Артем Лисикян в интервью порталу 93.RU.

Специалист пояснил, что в жару моча становится более концентрированной из-за обильного потоотделения. В результате в почках и мочевом пузыре создаются условия для образования камней.

Кроме того, жара влияет на кровоснабжение организма, что также может привести к проблемам с мочевыделительной системой. Поэтому в жару необходимо пить много жидкости, прежде всего чистой воды.

Уролог предупредил, что при появлении камней в почках может возникнуть почечная колика, которая сопровождается сильными болями. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.