Терапевт Харлов: Зеленый чай может спровоцировать повреждение печени

Врач-гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов предупреждает, что сегодня проблемы с печенью у людей чаще возникают из-за несбалансированного питания, чем из-за алкоголя.

По словам специалиста, дефицит качественного белка животного происхождения ведет к неалкогольной жировой болезни печени. Негативно на печень воздействует и нехватка холина – витамина В4.

Врач также отметил, что на состояние печени могут разрушительно влиять различные растительные экстракты. В связи с этим он пояснил об опасности зеленого чая для печени.

«Благодаря антиоксидантам зеленого чая можно заработать желтуху. Болезнь провоцирует экстракт в больших дозах, который содержится в напитке. Он может спровоцировать гепатит», — предостерег специалист.

Кроме того, печень может серьезно пострадать из-за употребления кассии – специи, которую часто принимают за корицу. Также разрушительно на печень действует растительная добавка для похудения на основе гарцинии со жиросжигательным свойством.