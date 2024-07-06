 

Терапевт Харлов: Зеленый чай может спровоцировать повреждение печени

06.07.2024, 8:50, Разное
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Врач-гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов предупреждает, что сегодня проблемы с печенью у людей чаще возникают из-за несбалансированного питания, чем из-за алкоголя.

По словам специалиста, дефицит качественного белка животного происхождения ведет к неалкогольной жировой болезни печени. Негативно на печень воздействует и нехватка холина – витамина В4.

Врач также отметил, что на состояние печени могут разрушительно влиять различные растительные экстракты. В связи с этим он пояснил об опасности зеленого чая для печени.

«Благодаря антиоксидантам зеленого чая можно заработать желтуху. Болезнь провоцирует экстракт в больших дозах, который содержится в напитке. Он может спровоцировать гепатит», — предостерег специалист.

Кроме того, печень может серьезно пострадать из-за употребления кассии – специи, которую часто принимают за корицу. Также разрушительно на печень действует растительная добавка для похудения на основе гарцинии со жиросжигательным свойством.


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