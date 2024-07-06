Риттер – провалы проукраинских лидеров в Европе вынуждают Запад признать поражение Киева

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Во Франции больше никто не говорит об отправке войск на Украину, Германия также притихла после разгромного поражения на европейских выборах, а осмелевший Виктор Орбан поехал в Киев разговаривать с Зеленским о прекращении огня. «Их признание таково: Украина проиграла эту войну», — объясняет экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue Works. Эксперт выразил надежду на то, что Запад, наконец, меняет свою позицию на близкую к реальности, а не фантазиям.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Я думаю, Соединённые Штаты предупредили Зеленского: «Эта война окончена. Вы должны найти выход. Мы будем продолжать публично поддерживать вас, но война окончена. Она завершилась, и вы проиграли. Придумывайте решение. Иначе решение будет навязано вам нами, Россией или кем-нибудь ещё». Но их признание таково: Украина проиграла эту войну.

Конечно, из Европы ещё доносится куча всякой ерунды… Но вы только задумайтесь. Франция. Месяц назад мы говорили о введении французских войск на Украину — сегодня по этому поводу тишина. Почему? Потому что партию Макрона разгромили, уничтожили. Макрон останется президентом, но у него больше не будет возможности разбрасываться войсками — воображаемыми или реальными, неважно. Франции конец. Германии конец. Партию Шольца также разгромили на выборах в Европарламент. С Европой покончено.

Виктор Орбан только что побывал в Киеве. Что они там обсуждали? Мы не знаем, но можем предположить. Виктор Орбан поехал в Киев, потому что чувствует себя уверенным. Почему он чувствует себя уверенным? Потому что все его европейские оппоненты, которые выступали против него, раздавлены, словно маленькие мошки на лобовом стекле.

И Орбан видит ситуацию на Украине, которая, отчаянно нуждаясь в людях, начинает мобилизовывать живущих на её территории венгров. Там проживает небольшая часть венгерского населения. А Венгрия всегда говорила: «Эти венгры — венгры. Мы не позволим вам втянуть их в этот конфликт». Я думаю, Орбан приехал туда и заявил Зеленскому: «Остановитесь. Или мы сами вас остановим». Мне кажется, Орбан действует на опережение, пытаясь предотвратить нанесение вреда украинцам или венгерскому населению Украины. И если Зеленский не послушает Орбана, то когда наступит коллапс — а я вам обещаю, что он наступит, все знают, что он наступит, — тот маленький уголок Украины, где говорят на венгерском языке, будет уже не частью Украины, а частью Венгрии. И с этого начнётся распад Украины.

Таково, на мой взгляд, положение дел. Я думаю, Европа сегодня чрезвычайно слаба. Нас ожидает саммит НАТО, на котором они будут обсуждать одно, а на деле всё совершенно иначе. За всем этим будут наблюдать США. Так что либо это будут просто абсолютные фантазии и безумие, либо США начнут говорить с НАТО о реальности.

А НАТО пора бы начать думать о реальности. Марку Рютте, который с 1 октября станет новым генсеком, стоит задуматься не просто о возможности, а о большой вероятности того, что следующим президентом США будет Дональд Трамп, и о том, каковы будут последствия этого. И, возможно, НАТО лучше скорректировать свою политику, чтобы соответствовать этой реальности, чем продолжать распыляться и участвовать в деятельности, которую Дональд Трамп считает предосудительной и против которой будет выступать.

В общем, не знаю… Но, думаю, будет интересно посмотреть, что произойдёт на следующей неделе. Когда НАТО соберётся в Вашингтоне, увидим ли мы изменение позиции альянса на ту, которая будет соответствовать реальности, а не вымыслу? Не только военной реальности на поле боя, которая итак является ужасной, но и политической реальности внутри Европы, которая не способна поддерживать эту войну.

Опять же, о чём я говорил всё это время: этот конфликт приведёт к краху политических и экономических элит, которые управляют этой войной. И сегодня мы наблюдаем за этим самым крахом.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.