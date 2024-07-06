 

Риттер – провалы проукраинских лидеров в Европе вынуждают Запад признать поражение Киева

06.07.2024, 8:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Во Франции больше никто не говорит об отправке войск на Украину, Германия также притихла после разгромного поражения на европейских выборах, а осмелевший Виктор Орбан поехал в Киев разговаривать с Зеленским о прекращении огня. «Их признание таково: Украина проиграла эту войну», — объясняет экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue Works. Эксперт выразил надежду на то, что Запад, наконец, меняет свою позицию на близкую к реальности, а не фантазиям.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Я думаю, Соединённые Штаты предупредили Зеленского: «Эта война окончена. Вы должны найти выход. Мы будем продолжать публично поддерживать вас, но война окончена. Она завершилась, и вы проиграли. Придумывайте решение. Иначе решение будет навязано вам нами, Россией или кем-нибудь ещё». Но их признание таково: Украина проиграла эту войну.

Конечно, из Европы ещё доносится куча всякой ерунды… Но вы только задумайтесь. Франция. Месяц назад мы говорили о введении французских войск на Украину — сегодня по этому поводу тишина. Почему? Потому что партию Макрона разгромили, уничтожили. Макрон останется президентом, но у него больше не будет возможности разбрасываться войсками — воображаемыми или реальными, неважно. Франции конец. Германии конец. Партию Шольца также разгромили на выборах в Европарламент. С Европой покончено.

Виктор Орбан только что побывал в Киеве. Что они там обсуждали? Мы не знаем, но можем предположить. Виктор Орбан поехал в Киев, потому что чувствует себя уверенным. Почему он чувствует себя уверенным? Потому что все его европейские оппоненты, которые выступали против него, раздавлены, словно маленькие мошки на лобовом стекле. 

И Орбан видит ситуацию на Украине, которая, отчаянно нуждаясь в людях, начинает мобилизовывать живущих на её территории венгров. Там проживает небольшая часть венгерского населения. А Венгрия всегда говорила: «Эти венгры — венгры. Мы не позволим вам втянуть их в этот конфликт». Я думаю, Орбан приехал туда и заявил Зеленскому: «Остановитесь. Или мы сами вас остановим». Мне кажется, Орбан действует на опережение, пытаясь предотвратить нанесение вреда украинцам или венгерскому населению Украины. И если Зеленский не послушает Орбана, то когда наступит коллапс — а я вам обещаю, что он наступит, все знают, что он наступит, — тот маленький уголок Украины, где говорят на венгерском языке, будет уже не частью Украины, а частью Венгрии. И с этого начнётся распад Украины.

Таково, на мой взгляд, положение дел. Я думаю, Европа сегодня чрезвычайно слаба. Нас ожидает саммит НАТО, на котором они будут обсуждать одно, а на деле всё совершенно иначе. За всем этим будут наблюдать США. Так что либо это будут просто абсолютные фантазии и безумие, либо США начнут говорить с НАТО о реальности.

А НАТО пора бы начать думать о реальности. Марку Рютте, который с 1 октября станет новым генсеком, стоит задуматься не просто о возможности, а о большой вероятности того, что следующим президентом США будет Дональд Трамп, и о том, каковы будут последствия этого. И, возможно, НАТО лучше скорректировать свою политику, чтобы соответствовать этой реальности, чем продолжать распыляться и участвовать в деятельности, которую Дональд Трамп считает предосудительной и против которой будет выступать.

В общем, не знаю… Но, думаю, будет интересно посмотреть, что произойдёт на следующей неделе. Когда НАТО соберётся в Вашингтоне, увидим ли мы изменение позиции альянса на ту, которая будет соответствовать реальности, а не вымыслу? Не только военной реальности на поле боя, которая итак является ужасной, но и политической реальности внутри Европы, которая не способна поддерживать эту войну.

Опять же, о чём я говорил всё это время: этот конфликт приведёт к краху политических и экономических элит, которые управляют этой войной. И сегодня мы наблюдаем за этим самым крахом.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.


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