 

Евро 2024: Тренер Франции Дешам: «Автогол – это тоже гол»

06.07.2024, 7:55, Новости дня
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Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами после победного поединка с командой Португалии (0:0, 5:3 пен.)в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Я очень рад, ведь мы вышли в полуфинал. Теперь нам нужно выиграть следующий очень тяжелый матч. Нам нужно забивать больше голов, не хватает результативности. Мы не забили ни одного мяча с игры? Автогол – это тоже гол. Можно много не забить, но главное не пропустить в свои. Но я бы предпочел, чтобы мы забивали больше», – высказался специалист в послематчевом интервью.

В полуфинале чемпионата Европы французская команда сыграет против Испании.


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