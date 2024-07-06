Евро 2024: Тренер Франции Дешам: «Автогол – это тоже гол»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами после победного поединка с командой Португалии (0:0, 5:3 пен.)в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Я очень рад, ведь мы вышли в полуфинал. Теперь нам нужно выиграть следующий очень тяжелый матч. Нам нужно забивать больше голов, не хватает результативности. Мы не забили ни одного мяча с игры? Автогол – это тоже гол. Можно много не забить, но главное не пропустить в свои. Но я бы предпочел, чтобы мы забивали больше», – высказался специалист в послематчевом интервью.

В полуфинале чемпионата Европы французская команда сыграет против Испании.