Евро 2024: Аршавин: Роналду может сыграть на чемпионате мира – 2026

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зентита» Андрей Аршавин высказался о выступлении 39-летнего форварда Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Я бы не сказал, что он тормозил игру. На чемпионате мира он больше негатива вносил в команду, а здесь понимал, что его роль не главная. Он может доехать и до ЧМ-2026», – высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала чемпионата Европы. Подопечные Роберто Мартинеса расписали нулевую ничью с Францией, а в серии пенальти уступили – 3:5. Все решил промах Жоау Фелиша.