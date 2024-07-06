 

Евро 2024: Аршавин: Роналду может сыграть на чемпионате мира – 2026

06.07.2024, 6:45, Новости дня
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Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зентита» Андрей Аршавин высказался о выступлении 39-летнего форварда Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Я бы не сказал, что он тормозил игру. На чемпионате мира он больше негатива вносил в команду, а здесь понимал, что его роль не главная. Он может доехать и до ЧМ-2026», – высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала чемпионата Европы. Подопечные Роберто Мартинеса расписали нулевую ничью с Францией, а в серии пенальти уступили – 3:5. Все решил промах Жоау Фелиша.


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