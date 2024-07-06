 

RS – Киев настороженно следит за признаками снижения энтузиазма Запада в поддержке Украины

06.07.2024, 4:36, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев внимательно следит за признаками снижения поддержки своих военных усилий со стороны Запада в преддверии президентских выборов в США, пишет Responsible Statecraft. Владимир Зеленский опасается, что, вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп может прекратить американскую помощь ВСУ и стремиться к быстрому разрешению конфликта на Украине.


АР

Украина и её союзники среди стран НАТО опасаются снижения энтузиазма поддерживать военные усилия Киева у руководства США и стран Европы по мере приближения президентских выборов, которые пройдут в Соединённых Штатах в ноябре, пишет Responsible Statecraft.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский внимательно следит за событиями в мире, считывает все сигналы и готовится к возможности возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В материале уточняется, что всё послднее время Зеленский наблюдал не только за выборами в Европейский парламент и первым туром парламентских выборов во Франции, но и за предвыборными дебатами в США.

Эксперты полагают, что в случае победы в ноябре Трамп не только проведёт «радикальную переориентацию» роли Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе, но и может пообещать России, что НАТО откажется от планов расширения на восток. Кроме того, предполагается, что Трамп может стремиться к быстрому разрешению конфликта на Украине.


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