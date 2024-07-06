RS – Киев настороженно следит за признаками снижения энтузиазма Запада в поддержке Украины

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Киев внимательно следит за признаками снижения поддержки своих военных усилий со стороны Запада в преддверии президентских выборов в США, пишет Responsible Statecraft. Владимир Зеленский опасается, что, вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп может прекратить американскую помощь ВСУ и стремиться к быстрому разрешению конфликта на Украине.



АР

Украина и её союзники среди стран НАТО опасаются снижения энтузиазма поддерживать военные усилия Киева у руководства США и стран Европы по мере приближения президентских выборов, которые пройдут в Соединённых Штатах в ноябре, пишет Responsible Statecraft.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский внимательно следит за событиями в мире, считывает все сигналы и готовится к возможности возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В материале уточняется, что всё послднее время Зеленский наблюдал не только за выборами в Европейский парламент и первым туром парламентских выборов во Франции, но и за предвыборными дебатами в США.

Эксперты полагают, что в случае победы в ноябре Трамп не только проведёт «радикальную переориентацию» роли Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе, но и может пообещать России, что НАТО откажется от планов расширения на восток. Кроме того, предполагается, что Трамп может стремиться к быстрому разрешению конфликта на Украине.