 

Евро 2024: Фонте: «Португальцы играли лучше»

06.07.2024, 4:25, Новости дня
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Бывший защитник португальской сборной Жозе Фонте считает несправедливым вылет соотечественников с Евро-2024. В четвертьфинале турнира сборная Португалии проиграла в серии пенальти вице-чемпионам мира – французам.

– Я думаю, что португальцы играли лучше. Французы слишком много пытались просто разрушать. Но для победы надо забивать. А серия пенальти – это 50 на 50, – цитирует слова экс-оборонца BBC Sport.

Теперь в полуфинале престижного турнира сборной Франции предстоит сыграть со сборной Испании. В последний раз французы становились чемпионами континента в 2000-м году.


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