 

Евро 2024: ​Бывший игрок «Милана» призвал верить в Фонсеку

06.07.2024, 3:15, Новости дня
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В итальянском «Милане» сменился главный тренер, после пяти лет подошёл к своему завершению цикл Стефано Пиоли, и руководство клуба решило доверить команду португальскому специалисту Паулу Фонсеке. Между тем бывший игрок клуба Массимо Орландо подозревает, что руководство пока что не очень верит в нового руководителя.

– Они хотели Конте, но не заполучили его. Я думаю, что Фонсека может преуспеть, но надо обеспечить ему хорошую команду. Он хорошо показал себя в Украине, в «Роме» и в «Лилле», – цитирует слова Орландо pianetamilan.it.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице.


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