 

Мнение: Страна Твин Пикс

06.07.2024, 2:55, Разное
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По поводу прошедших выборов в Британии (на которых, как и ожидалось, Консервативная партия Сунака потерпела “страшный разгром”, а вот лейбористы, наоборот, набрали максимально количество мест в парламенте Англии чуть ли не за всю истории Англии) у нас в Рунете откликнулись все одним типовым комментарием: вы, мол, не волнуйтесь – в отношении к России и войне на Украине ничего не изменится, тут у лейбористов и консерваторов позиции одинаковые. Я, собственно, и не волновался, мне интересно другое: а вообще что-то изменится в самой Англии после такой резкой смены власти?

Потому что я полистал, посмотрел – и почему-то складывается четкое ощущение, что по большому счету в политике Англии, как внутренней, так и внешней, не изменится в общем-то вообще ничего.

Англия, по-моему, страна-обманка, именно про нее, сдается мне, был снят сериал Твин Пикс с его знаменитой присказкой “Совы не то, чем кажутся”. Твин Пикс – это вообще такой привет Англии от ее блудной дочери Америки, весьма нелицеприятный, как и должно быть при столь непростых взаимоотношениях.

Поэтому принимать всерьез все их местные “выборы” как-то глупо. Даже по цифрам видно: по голосам разница между “выигравшей” ЛП с “проигравшими” консерваторами – едва 10%. А по занятым местам в тамошней Думе – разница в 3 раза. Или “партия Реформ”: собрала 14%, получила 1% мандатов. Лихо считают!

А главное – как-то не отпускает подозрение, что всё было “понарошку”, и настоящая власть в Англии – совсем не там, где парламент.

Источник: Размышления вольного социолога


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