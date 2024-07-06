 

Евро 2024: ​Сборная Франции не может забить с игры уже шесть матчей

06.07.2024, 2:05, Новости дня
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Сборная Франции демонстрирует удивительный футбол – команда не может забить с игры уже в шести матчах кряду, чего с ней не случалось уже 60 лет, но при этом прорвалась в полуфинал чемпионата Европы.

Это получилось, во-первых, за счёт гола с пенальти на групповой стадии, а также двух автоголов. Ну и, разумеется, за счёт удачного исполнения послематчевых пенальти в прошедшей в пятницу вечером игре со сборной Португалии.

Теперь в полуфинале престижного турнира сборной Франции предстоит сыграть со сборной Испании. В последний раз французы становились чемпионами континента в 2000-м году.


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