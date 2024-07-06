Мнение: Тупой все-таки народ

Вот, по данным опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ:

“«…самыми важными большинство опрошенных россиян назвали право на бесплатное образование и бесплатную медицину — об этом заявили 64% и 61% соответственно. Около половины опрошенных (50-52%) высказали важность права на жизнь, на частную собственность и на труд.

«Политические права …, согласно исследованию Центра, у россиян оказались в самом конце списка приоритетов…

Среди молодёжи 18-24 лет, опрошенной Центром, важность политических прав ещё меньше общих показателей: право на обращение к власти отметили лишь 13% (общий — 23%), право на участие в госуправлении 9% (общий — 15%)».

Ну и как это прокомментировать? Почему-то “народ” у нас считает нужным, чтобы власти им обеспечили бесплатное образование и бесплатное здравоохранение, но при этом дурачкам совершенно без надобности права политические – то есть право влиять на эти самые власти вплоть до их отстранения и замены на новые.

Вопрос: а что, если власти не станут исполнять ваши хотелки, и не дадут вам ничего бесплатного – ни образования, ни здравоохранения, ни черта в ступе? Что тогда? Ответ будет понятный: “Нуууу… Э-эээ… Как бы это… Стало быть… эттта…” и т.д. в том же нечленораздельном духе. Как там у Галковского – “самый глупый белый народ”? Ну да, трудно не согласиться.