WP – влиятельные спонсоры демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

168 человек, в том числе крупные спонсоры Демократической партии подписали письмо с призывом к Джо Байдену выйти из предвыборной гонки, пишет The Washington Post. Авторы письма предупредили, что, отказавшись от переизбрания, президент США «укрепит своё наследие».



АР

Группа влиятельных спонсоров Демократической партии, бизнесменов и гражданских лидеров направила Джо Байдену письмо с призывом к президенту США «укрепить своё наследие», отказавшись от участия в выборах в ноябре, пишет The Washington Post.

«Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», — приводит издание выдержку из письма, которое подписали 168 человек.

Авторы письма предупреждают, что возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа несёт в себе «глубокие риски» для Соединённых Штатов. По их словам, победа Трампа может привести к «глобальной и внутренней нестабильности, отказу от союзников, клановому капитализму, политическому возмездию и дальнейшему ущемлению прав женщин и других групп населения». «В этот важный момент для нашей страны пришло время закрепить ваше наследие, передав факел точно так же, как это сделал Джордж Вашингтон», — утверждается в письме.