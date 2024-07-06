 

Евро 2024: УЕФА назвал лучшего игрока матча Португалия – Франция

06.07.2024, 0:55, Новости дня
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В пятницу вечером на чемпионате Европы проходил четвертьфинальный матч между сборными Португалии и Франции. Команды за 120 минут так и не смогли забить, хотя возможностей для этого было предостаточно. В итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти, где удача улыбнулась французам. Они реализовали все удары, в то время как у португальцев в штангу попал Жоау Фелиш.

Согласно данным с сайта УЕФА, лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Франции Усман Дембеле. Он вышел на замену по ходу второго тайма и был активен в течение всех 53 проведённых на поле минут. Дембеле нанёс два удара, но забить не смог.


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