 

Евро 2024: Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси

05.07.2024, 23:50, Новости дня
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Аргентинская модель Кандела Фассино уличила мужа в отношениях со своей лучшей подругой. Месть девушки была жестокой – она выставила на аукцион футболку Месси с его автографом. Кроме того, Фассино продала билеты на матчи Кубка Америки, которые тоже принадлежали её теперь уже бывшему возлюбленному. Об этой истории рассказывает CNN.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. На стадии четвертьфинала турнира «альбиселесте» обыграли Эквадор по пенальти после ничьей 1:1. В полуфинале соперником аргентинской сборной будет победитель матча Венесуэла – Канада.


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