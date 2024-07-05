Евро 2024: Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси

Аргентинская модель Кандела Фассино уличила мужа в отношениях со своей лучшей подругой. Месть девушки была жестокой – она выставила на аукцион футболку Месси с его автографом. Кроме того, Фассино продала билеты на матчи Кубка Америки, которые тоже принадлежали её теперь уже бывшему возлюбленному. Об этой истории рассказывает CNN.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. На стадии четвертьфинала турнира «альбиселесте» обыграли Эквадор по пенальти после ничьей 1:1. В полуфинале соперником аргентинской сборной будет победитель матча Венесуэла – Канада.