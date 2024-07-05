 

Евро 2024: Сборная Испании впервые обыграла хозяйку крупного турнира

05.07.2024, 22:49, Новости дня
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Сборная Испании в пятницу осчастливила своих болельщиков победой над Германией в четвертьфинале чемпионата Европы. «Красная фурия» победила со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени.

Как сообщает Squawka, сборная Испании впервые в своей истории смогла обыграть хозяина на крупном турнире. Покорить это достижение «красной фурии» удалось с десятой попытки. В предыдущих девяти таких матчах испанцы либо проигрывали хозяевам, либо играли вничью.

В прошлый раз сборная Испании играла против хозяина на крупном турнире на чемпионате мира – 2018. Тогда «красная фурия» проиграла России по пенальти после ничьей 1:1.


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