Мнение: Денежная реформа и Черная Перестройка

Кстати, если по принципу “В России надо жить долго”: у нас, судя по всему, на дворе “черная Перестройка” – то есть повторение 1987-1990 гг., но в прямо противоположном идеологическом направлении. То, что горбачевская разрушала – с остервенением восстанавливают, что она разрешала – теперь запрещают в тройном размере, кого она освобождала – сажают, причем на адские сроки. При этом экономическая основа одинаковая – включение печатного станка и щедрая раздача рублей, что на первом этапе создает у народа ощущение легкой эйфории, “а жизнь-то налаживается”.

Если коротко – горбачевская перестройка была отчаянной попыткой отвернуть ОТ коммунизма, а нынешняя является резким разворотом обратно к нему, “несмотря ни на что”. Коммунизм как смерть – притягивает…

Но, если конкретно – что нам подсказывает опыт? Что где-то впереди должна быть денежная реформа. При тех, старых коммунистах была – знаменитая “павловская” 1991 года, когда у населения изымали крупные купюры достоинством 50 и 100 рублей. Денежная реформа проводится как раз накануне краха, когда у процесса безудержной раздачи бабла внезапно проявляется оборотная сторона – столь же безудержная инфляция и полный разлад денежного обращения.

То же самое почти неизбежно и на этом повороте колеса, и не надо гадать, какой она будет. Конечно, в наше время безнала и карточек никакие купюры изымать не будут, но все уже готово для другого, в полном соответствии с рекомендациями МБРР, МВФ и лично товарища Шваба. Это, конечно, пресловутый “цифровой рубль”, “третий вид денежного обращения”. Он ведь уже внедрен, Набиуллина лично его представляла “общественности”. Правда, это было в 2023 году, а с тех пор – какое-то подозрительное затишье. Поскольку с момента появления “цифрового рубля” прошло уже больше сакрального полугода, массовый обыватель, понятно, уже забыл о нем напрочь. Но ничего – сам-то рубль никуда не делся, хе-хе.

РБК. Массовое внедрение цифрового рубля в России возможно с начала 2025 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Заявила она об этом почти ровно год назад, 20 июля 2023 г. С тех пор – тишина.

Зато понятно, сколько, по прикидкам правительства, продлится “праздник вдувания ликвидности” и когда станут проявляться последствия. Примерно полгода осталось, по их прикидкам. Ну-ну.

Напомню тем, кто никогда и не знал: цифровой рубль – это такой продвинутый аналог карточек. Копить нельзя, плохо себя вести нельзя – отберут одним нажатием кнопки. Я же говорю, это Черная перестройка. Не освобождающая, а закабаляющая.

Но народу понравится.