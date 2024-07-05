Евро 2024: Ольмо признали игроком матча сборных Испании и Германии

Вечером пятницы драматичной концовкой завершился матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии. Во втором дополнительном тайме победу «красной фурии» принёс Микель Мерино после подачи от партнёра.

Тем не менее, лучшим игроком встречи признан Дани Ольмо. Полузащитник появился на поле почти в самом начале первого тайма, заменив травмированного Педри. А во втором тайме Дани сумел открыть счёт матча. Кстати, этот матч стал для Ольмо уже третьим подряд на Евро, в котором у него есть голевое действие.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем отчёте. О том, кто в составе сборной Германии провалил матч – здесь.

Также эта игра стала последней для Тони Крооса в профессиональной карьере.