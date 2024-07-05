Мнение: АйТи уже не то

Его подкосил ИИ

Пишут, что практически вся наша сколь-нибудь перспективная (то есть имеющая начатки ума) молодежь подалась в IT и с остервенением учится писать код. Что и понятно – ведь последние годы само слово “айтишник” окружено ореолом зависти и поклонения, как в наивные 90е годы слово “юрист” или “бандит”.

Однако вполне возможно, что тут-то нашу молодежь и подстерегает облом (как подстерег он молодых, кинувшихся учится “на юриста” в конце 90х). Причем – в глобальном масштабе. Понятно, что нас в РФ ожидает повсеместный переход на соху и огненно-подсечное земледелие (будет не до IТ); но беда в том, что и эмиграция в более продвинутые страны (т.е. Армению и Грузию) не принесет облегчения, поскольку закат IT-отрасли состоится и там. Такие, во всяком случае, тревожные слухи долетают до меня от клиентов-айтишников, засевших в странах прогнившего Запада.

Найти работу в программировании разных видов становится всё сложнее. Вполне возможно, что дело в критическом перепроизводстве специалистов этого профиля в мировом масштабе, причем это перепроизводство трагически накладывается на нарастающее разочарование бизнеса в “искусственном интеллекте” (что бы ни называлось таким термином). Нечто похожее случилось у нас в России в 21 веке – когда с трудом перестроившиеся советские как бы ВУЗы настрогали-таки толпы “дипломированных юристов и экономистов”, и тут как раз оказалось, что в простой, как лопата, экономике РФ ни экономисты, ни юристы нафиг не нужны, а нужны лишь знакомства с чиновниками и силовиками.

Да, увы. Как говорил Остап Бендербей, “судьба играет человеком, а человек играет на трубе”. В консерваторию надо, друзья. В консерваторию.