Мнение: Сколько немцы переплачивают за газ, реальная инфляция в США и сборы с уходящего бизнеса

1. Вот карта цен на газ по федеральным землям Германии в 2024 году (ссылка). После февраля 2022 немцам пришлось платить за личное потребление газа почти вдвое больше (ссылка):



Население Германии платит за газ на 84% больше, чем до начала конфликта на Украине.

Рекордные цены 2022 года остались в прошлом, однако домохозяйствам в Германии по-прежнему приходится тратить на отопление значительно больше денег, чем до начала СВО.

По данным портала Check24, семья с потреблением природного газа 20’000 кВтч в год платит в среднем €2324, что на 84% больше, чем в апреле 2021 года, месяце, когда преобладали сопоставимые погодные условия.

Индекс цен на газ учитывает, как региональные базовые тарифы на поставку, так и специальные тарифы основных и альтернативных поставщиков, пишет Spiegel.

Домохозяйства, которым требуется 2000 литров печного топлива в год, платят в среднем €2076, что на 69% больше, чем до кризиса.

Помимо потери России в качестве основного поставщика, на стоимость влияет постоянно растущая цена на углеродные выбросы, которая устанавливается правительством, а также возросшие затраты на обслуживание газовой инфраструктуры.

2. Американец обнаружил, что цены в США растут в разы быстрее официальных показателей инфляции. Осторожно, в ролике присутствуют нецензурные выражения (ссылка):



Я в полном ах… Промотал историю покупок в Walmart и наткнулся на свой заказ двухлетней давности. Продуктовая корзина на 45 единиц товара обошлась мне тогда в 126 баксов. Мне одному на месяц. И тут вдруг вижу эту кнопочку: «Повторить заказ». Решил посмотреть, сколько вся эта байда будет стоить сейчас. Так вот сейчас эти же самые 45 единиц товара тянут на 414 долларов! То есть в четыре раза больше. Е…, что??? Вы серьезно???…

По ссылке намекают, что рост цен в США может быть связан с ответными санкциями России против США, мол, «санкции – это игра, в которую играют двое».

3. Россия тем временем продолжает зарабатывать на уходе западных компаний из страны (ссылка):

Безвозмездные сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз. Об этом пишут «Известия».

С начала года в российский бюджет поступило 84 миллиарда рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран. В то время как по прогнозу казна должна была получить всего два миллиарда рублей. При этом, как указывает газета, в июньских поправках к бюджету на 2024 год ожидания по этой статье и вовсе обнулили.

Во много высокие показатели объясняются тем, что многие компании, объявившие об уходе из России, только относительно недавно завершили этот процесс. Среди них — Danone, HP, Hyundai.

Размер добровольного платежа при выходе с российского рынка составляет 15 процентов от рыночной стоимости активов. Эта комиссия была введена в декабре 2022 года. Без нее сделку не утвердят — это одно из основных условий, чтобы получить разрешение правительственной комиссией по иностранным инвестициям.