Рупор кремлевской пропаганды: Перечень фильмов для создания ремейков
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Перечень фильмов для создания ремейков
В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, в котором содержатся предложения Министерства просвещения РФ от 28.06.2024 № АЗ-1397/06 по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма.
В документе, в частности, говорится:
«Перечень фильмов для создания ремейков:
«Александр Невский» (1939), реж. С. Эйзенштейн;
«В начале славных дел» (1980), «Юность Петра» (1980), реж. С. Герасимов (на основе исторического романа А. Н. Толстого «Пётр I»);
«Время, вперёд!» (1965), реж. М. Швейцер (по роману В. Катаева);
«Донская повесть» (1864), реж. В. Фетин (по повести М. Шолохова «Шибалково семя»);
«Звезда пленительного счастья» (1975), реж. В. Мотыль (по мотивам поэмы Н. Некрасова «Русские женщины»);
«Зелёные цепочки» (1970), реж. Г. Аронов (по повестям Г. И. Матвеева «Зелёные цепочки» и «Тайная схватка»);
«На графских развалинах» (1957), реж. В. Скуйбин (по мотивам одноименной повести А. Гайдара);
«Кортик» (1973), реж. Н. Калинин (по одноименному роману А. Рыбакова);
«Иван Грозный» (1944), реж. С. Эйзенштейн;
«Русь изначальная» (1985), реж. Г. Васильев (по исторической трилогии В. Д. Иванова «Повести древних лет», «Русь изначальная», «Русь великая»);
«Серёжа» (1960), реж. Г. Данелия, И. Таланкин (по повести В. Пановой).
«Великое противостояние» (1974), реж. Ю. Дубровин (по одноименной повести Л. Кассиля);
«Сильные духом» (1967), реж. В. Георгиев (по одноименному роману Д. Медведева);
«Судьба человека» (1959), реж. С. Бондарчук (по повести М. Шолохова);
«Хождение за три моря» (1958), реж. В. Пронин (по книге «Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466-1472 гг.»);
«Ярославна, королева Франции» (1978), реж. И. Масленников (по историческому роману Антонина Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции»);
«Война и мир» (1967), реж. С. Бондарчук (по одноименному роману Л. Н. Толстого);
«Как закалялась сталь» (1973), реж. Н. Мащенко (по одноименному роману H. A. Островского);
«Звездопад» (1981), реж. И. Таланкин (по одноименной повести В. П. Астафьева);
«Горячий снег» (1972), реж. Г. Егиазаров (по одноименному роману Ю. В. Бондарева);
«Обелиск» (1976), реж. Р. Викторов (по одноименной повести В. Быкова);
«Сотников» (1976), реж. Л. Шепитько (по одноименной повести В. Быкова);
«Восхождение» (1976) реж. Л. Шепитько (по повестям В. Быкова «Восхождение», «Сотников»);
«Альпийская баллада» (1965), реж. Б. Степанов (по одноименной повести В. Быкова);
«Завтра была война» (1987), реж. Ю. Кара (по одноименной повести Б. Л. Васильева);
«Солдаты» (1956), реж. А. Иванов (по роману В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда»);
«Красное вино победы» (1990), реж. Э. Дмитриев (по одноименному рассказу Е. И. Носова);
«Шопен, соната номер два» (1978), реж. Н. Раужин (по одноименному рассказу Е. И. Носова);
«Летят журавли» (1957), реж. М. Калатозов (пьесе B. C. Розова «Вечно живые»);
«Во имя Родины» (1943), реж. Bc. Пудовкин, Д. Васильев (по пьесе K. M. Симонова «Русские люди»).
Перечень произведений русской литературы для экранизации
Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы»;
B. B. Вересаев «Марья Петровна»;
Б. К. Зайцев «Лёгкое бремя»;
А. П. Платонов «Одухотворённые люди». M.M. Пришвин «Голубая стрекоза»;
Ю. Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», «Как Серёжа на войну ходил», «Сыновья Пешеходова»;
В. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка», «Пастух и пастушка»;
A. A. Лиханов. Цикл книг «Русские мальчики. Роман в повестях»;
Б. П. Екимов «Ночь исцеления» и другие произведения;
А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»;
Е. И. Носов «Яблочный спас»;
M. A. Ботева «Сад имени Т.С.»;
Н. Г. Волкова «Разноцветный снег»;
К. Г. Паустовский «Похождения жука-носорога»;
Л. А. Сергеев «Солнечная сторона улицы»;
B. M. Чачин «Король с Арбата» ».
https://unikino.ru/министерство-просвещения-рф-предлож/ – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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