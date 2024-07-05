Рупор кремлевской пропаганды: Перечень фильмов для создания ремейков

Перечень фильмов для создания ремейков

В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, в котором содержатся предложения Министерства просвещения РФ от 28.06.2024 № АЗ-1397/06 по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма.

В документе, в частности, говорится:

«Перечень фильмов для создания ремейков:

«Александр Невский» (1939), реж. С. Эйзенштейн;

«В начале славных дел» (1980), «Юность Петра» (1980), реж. С. Герасимов (на основе исторического романа А. Н. Толстого «Пётр I»);

«Время, вперёд!» (1965), реж. М. Швейцер (по роману В. Катаева);

«Донская повесть» (1864), реж. В. Фетин (по повести М. Шолохова «Шибалково семя»);

«Звезда пленительного счастья» (1975), реж. В. Мотыль (по мотивам поэмы Н. Некрасова «Русские женщины»);

«Зелёные цепочки» (1970), реж. Г. Аронов (по повестям Г. И. Матвеева «Зелёные цепочки» и «Тайная схватка»);

«На графских развалинах» (1957), реж. В. Скуйбин (по мотивам одноименной повести А. Гайдара);

«Кортик» (1973), реж. Н. Калинин (по одноименному роману А. Рыбакова);

«Иван Грозный» (1944), реж. С. Эйзенштейн;

«Русь изначальная» (1985), реж. Г. Васильев (по исторической трилогии В. Д. Иванова «Повести древних лет», «Русь изначальная», «Русь великая»);

«Серёжа» (1960), реж. Г. Данелия, И. Таланкин (по повести В. Пановой).

«Великое противостояние» (1974), реж. Ю. Дубровин (по одноименной повести Л. Кассиля);

«Сильные духом» (1967), реж. В. Георгиев (по одноименному роману Д. Медведева);

«Судьба человека» (1959), реж. С. Бондарчук (по повести М. Шолохова);

«Хождение за три моря» (1958), реж. В. Пронин (по книге «Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466-1472 гг.»);

«Ярославна, королева Франции» (1978), реж. И. Масленников (по историческому роману Антонина Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции»);

«Война и мир» (1967), реж. С. Бондарчук (по одноименному роману Л. Н. Толстого);

«Как закалялась сталь» (1973), реж. Н. Мащенко (по одноименному роману H. A. Островского);

«Звездопад» (1981), реж. И. Таланкин (по одноименной повести В. П. Астафьева);

«Горячий снег» (1972), реж. Г. Егиазаров (по одноименному роману Ю. В. Бондарева);

«Обелиск» (1976), реж. Р. Викторов (по одноименной повести В. Быкова);

«Сотников» (1976), реж. Л. Шепитько (по одноименной повести В. Быкова);

«Восхождение» (1976) реж. Л. Шепитько (по повестям В. Быкова «Восхождение», «Сотников»);

«Альпийская баллада» (1965), реж. Б. Степанов (по одноименной повести В. Быкова);

«Завтра была война» (1987), реж. Ю. Кара (по одноименной повести Б. Л. Васильева);

«Солдаты» (1956), реж. А. Иванов (по роману В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда»);

«Красное вино победы» (1990), реж. Э. Дмитриев (по одноименному рассказу Е. И. Носова);

«Шопен, соната номер два» (1978), реж. Н. Раужин (по одноименному рассказу Е. И. Носова);

«Летят журавли» (1957), реж. М. Калатозов (пьесе B. C. Розова «Вечно живые»);

«Во имя Родины» (1943), реж. Bc. Пудовкин, Д. Васильев (по пьесе K. M. Симонова «Русские люди»).

Перечень произведений русской литературы для экранизации

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы»;

B. B. Вересаев «Марья Петровна»;

Б. К. Зайцев «Лёгкое бремя»;

А. П. Платонов «Одухотворённые люди». M.M. Пришвин «Голубая стрекоза»;

Ю. Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», «Как Серёжа на войну ходил», «Сыновья Пешеходова»;

В. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка», «Пастух и пастушка»;

A. A. Лиханов. Цикл книг «Русские мальчики. Роман в повестях»;

Б. П. Екимов «Ночь исцеления» и другие произведения;

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»;

Е. И. Носов «Яблочный спас»;

M. A. Ботева «Сад имени Т.С.»;

Н. Г. Волкова «Разноцветный снег»;

К. Г. Паустовский «Похождения жука-носорога»;

Л. А. Сергеев «Солнечная сторона улицы»;

B. M. Чачин «Король с Арбата» ».

https://unikino.ru/министерство-просвещения-рф-предлож/ – цинк

—