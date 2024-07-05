Евро 2024: Карвахаль пропустит потенциальный полуфинал Евро

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль в первом дополнительном тайме матча против сборной Германии на Евро-2024 получил жёлтую карточку. Он сыграл рукой, не дав на фланге Джамалу Мусиале пробросить сферу вперёд и развить атаку своей команды.

Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек Дани пропустит потенциальный полуфинальный матч Евро-2024. Испанцы пройдут туда в том случае, если обыграют в пятницу сборную Германии.

В матче в Штутгарте на данный момент идёт дополнительное время. На табло счёт равный – 1:1, забили Дани Ольмо и Флориан Вирц.

Текстовая трансляция игры, которую называют «скрытым финалом», проходит на нашем портале.