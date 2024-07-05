 

Epic Games обвиняет Apple в препятствовании запуску фирменного магазина на iOS

05.07.2024, 20:30, Разное
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Корпорация Epic Games официально обвинила Apple в нарушении закона о цифровых рынках из-за отказов в запуске фирменного магазина для iOS. Компания дважды подавала заявку, но оба раза получала отказ от Apple из-за «сходства кнопок» с имеющимися в App Store.

Компания Epic Games настаивает на том, что Apple заявляет о чрезмерном сходстве дизайна и расположения кнопок для установки приложений, а также о схожести маркировки о покупках внутри приложения. Представители Epic Games утверждают, что компания использует стандартные названия и расположения кнопок, как и другие популярные магазины на различных платформах, чтобы обеспечить удобство для пользователей.

Ранее Еврокомиссия установила, что Apple нарушает антимонопольный закон о цифровых рынках, препятствуя продвижению альтернативных каналов распространения приложений. В случае невыполнения требования внести изменения в свою систему до марта 2025 года Apple грозит штраф до 38 миллиардов долларов.

Если Apple прекратит препятствия, магазин Epic Games Store для iOS в странах ЕС может появиться уже до конца 2024 года.


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