 

Мнение: Вопросы постороннего

05.07.2024, 20:28, Разное
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12 лет назад спрашивал:

А где сторонники русского?
Все-таки странная какая ситуация на Украине! Сторонники украинского языка из “гражданского общества” там, судя по сообщениям, уже пол-Киева вверх ногами перевернули – требуя сохранить монополию за своим языком. А вот из сторонников русского языка у них там, видимо, один ОМОН.
При таких раскладах нетрудно догадаться, кто в итоге победит (2012, 5 июля)

Впрочем, недавно я попытался ответить на этот вопрос в записи “Формула Арестовича”. Читайте в моем Бусти!

Источник: Размышления вольного социолога


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