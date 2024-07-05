Мнение: Вопросы постороннего

12 лет назад спрашивал:

А где сторонники русского?

Все-таки странная какая ситуация на Украине! Сторонники украинского языка из “гражданского общества” там, судя по сообщениям, уже пол-Киева вверх ногами перевернули – требуя сохранить монополию за своим языком. А вот из сторонников русского языка у них там, видимо, один ОМОН.

При таких раскладах нетрудно догадаться, кто в итоге победит (2012, 5 июля)

Впрочем, недавно я попытался ответить на этот вопрос в записи “Формула Арестовича”. Читайте в моем Бусти!