 

Евро 2024: Ольмо открыл счёт в матче сборных Испании и Германии

05.07.2024, 19:45, Новости дня
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На стадии 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года забит первый мяч. На 52-й минуте сборная Испании провела атаку правым флангом на ворота немецкой команды. Ламин Ямаль получил мяч и сыграл поперек поля к линии штрафной, а набежавший Дани Ольмо в касание переправил мяч  в левый нижний угол ворот противника.

1:0 на табло. Победитель этого противостояния сыграет против Франции или Португалии. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.


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