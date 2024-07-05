Евро 2024: Ольмо открыл счёт в матче сборных Испании и Германии

На стадии 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года забит первый мяч. На 52-й минуте сборная Испании провела атаку правым флангом на ворота немецкой команды. Ламин Ямаль получил мяч и сыграл поперек поля к линии штрафной, а набежавший Дани Ольмо в касание переправил мяч в левый нижний угол ворот противника.

1:0 на табло. Победитель этого противостояния сыграет против Франции или Португалии. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.