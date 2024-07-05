Разработчик игр Gaijin Entertainment уходит с рынка России

Разработчик онлайн-игр Gaijin Entertainment объявил, что их игра War Thunder и другие продукты покидают рынок РФ. Все российские серверы планируется отключить к сентябрю 2024 года.

Решение объясняется санкционным давлением стран Запада и изменениями законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных. Компания также планирует со временем отключить в своих играх русский язык, поскольку его использование может трактоваться Минюстом США как «содействие пользователям (клиентам) из России».

В компании добавили, что не забыли о российских пользователях, которые хотят продолжить играть на иностранных серверах с помощью VPN – для их выявления и блокировки создаётся целый отдел и разрабатываются специализированные программные решения.

«Рассчитываем на понимание и поддержку со стороны российского игрового сообщества. Все нововведения разрабатываются и внедряются с целью улучшения пользовательского опыта и в интересах игроков», – говорится в пресс-релизе.

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