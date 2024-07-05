 

Разработчик игр Gaijin Entertainment уходит с рынка России

05.07.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработчик онлайн-игр Gaijin Entertainment объявил, что их игра War Thunder и другие продукты покидают рынок РФ. Все российские серверы планируется отключить к сентябрю 2024 года.

Решение объясняется санкционным давлением стран Запада и изменениями законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных. Компания также планирует со временем отключить в своих играх русский язык, поскольку его использование может трактоваться Минюстом США как «содействие пользователям (клиентам) из России».

В компании добавили, что не забыли о российских пользователях, которые хотят продолжить играть на иностранных серверах с помощью VPN – для их выявления и блокировки создаётся целый отдел и разрабатываются специализированные программные решения.

«Рассчитываем на понимание и поддержку со стороны российского игрового сообщества. Все нововведения разрабатываются и внедряются с целью улучшения пользовательского опыта и в интересах игроков», – говорится в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Epic Games обвиняет Apple в препятствовании запуску фирменного магазина на iOS

05.07 / Мнение: Вопросы постороннего

05.07 / Apple готовит к выпуску сразу четырех новых версий iPad

05.07 / Мнение: И алели над нами флаги…

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Орбан прилетел в Россию

05.07 / Мнение: Письмо: “Нравится, когда в паре огонь”

05.07 / Samsung планирует выпустить складной смартфон Galaxy Z Fold6 Slim с большим экраном

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Съездил на Украину

05.07 / Гепатолог Васильева назвала продукты, которые наносят непоправимый вред печени

05.07 / Эксперт: промедление с запретом фурри может привести к «античеловеческому перевороту» в правовой мысли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика