 

Apple готовит к выпуску сразу четырех новых версий iPad

05.07.2024, 19:31, Разное
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По данным источника MacWorld, Apple планирует анонсировать четыре модели iPad в 2024 и 2025 годах.

В их число входят: iPad 11-го поколения с чипом A16 и поддержкой сотовой связи; iPad mini 7-го поколения с чипом A17 и поддержкой SIM-карт; iPad Pro M5 с 11-дюймовым экраном; 13-дюймовый iPad Pro с чипом M5.

Ожидается, что новые модели будут представлены осенью текущего года. Они получат более мощные чипы, сохранив при этом дизайн предыдущих поколений.

В 2025 году Apple планирует выпустить iPad Pro с чипом M5, несмотря на недавний выход планшетов с чипом M4 и ноутбуков с таким же процессором.


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