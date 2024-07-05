Apple готовит к выпуску сразу четырех новых версий iPad

По данным источника MacWorld, Apple планирует анонсировать четыре модели iPad в 2024 и 2025 годах.

В их число входят: iPad 11-го поколения с чипом A16 и поддержкой сотовой связи; iPad mini 7-го поколения с чипом A17 и поддержкой SIM-карт; iPad Pro M5 с 11-дюймовым экраном; 13-дюймовый iPad Pro с чипом M5.

Ожидается, что новые модели будут представлены осенью текущего года. Они получат более мощные чипы, сохранив при этом дизайн предыдущих поколений.

В 2025 году Apple планирует выпустить iPad Pro с чипом M5, несмотря на недавний выход планшетов с чипом M4 и ноутбуков с таким же процессором.