Мнение: И алели над нами флаги…

У широких народных масс, если приглядеться, о коммунизме представление столь же сказочное, как и о фашизме. Если сказать грубо, то собственно СМЫСЛА этих слов почти никто не понимает, причем даже не понимает, что тут, собственно, понимать. И так же всё ясно!

ФАШИЗМ – это когда все плохо, несправедливость, концлагеря, войны, все говорят “Зиг Хайль!”, а во главе – непременно бесноватый фюрер.

А КОММУНИЗМ – соответственно наоборот: это когда всеобщее братство, равенство, счастье, непременная справедливость, никаких буржуев, колбаса по 2.20 и квартиры всем бесплатно раздают.

Поэтому, когда говоришь, что тот же Путин вслед за всемирной “повесточкой” строит в России коммунизм (и для этого последовательно искореняет всякую политическую борьбу, выборы и партии, уничтожает путем национализации крупный и средний бизнес, всячески сворачивает свободу слова и свободу собраний, etc.) – тут же возникают простецы с по-детски обиженным протестом – да какой же у Путина коммунизм, если он квартиры бесплатно не раздает?!

А уж попробовать указать на то, что коммунизм и фашизм – это по сути попросту одно и то же… У-ууу, это вообще харам, к этому совок все еще не готов от слова “никак”. Хотя сходство до такой степени очевидно, что даже как-то неудобно.