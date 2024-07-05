 

Рупор кремлевской пропаганды: Орбан прилетел в Россию

05.07.2024, 18:55, Разное
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Председательствующий в ЕС Орбан прилетел с визитом в Москву. В Европе по этому поводу легкая истерика. Заявляют, что Орбан своим фрондерством подрывает политику изоляции России.
Многого от этого визита ждать не стоит. Хотя от кадров переговоров Орбана с Путиным в Европе очевидно будет подгорать.
Как не трудно заметить, несмотря на закрытое воздушное пространство, каких-то существенных проблем при перелете из ЕС в Москву не наблюдается.

Источник: Colonel Cassad


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