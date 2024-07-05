Рупор кремлевской пропаганды: Орбан прилетел в Россию

Председательствующий в ЕС Орбан прилетел с визитом в Москву. В Европе по этому поводу легкая истерика. Заявляют, что Орбан своим фрондерством подрывает политику изоляции России.

Многого от этого визита ждать не стоит. Хотя от кадров переговоров Орбана с Путиным в Европе очевидно будет подгорать.

Как не трудно заметить, несмотря на закрытое воздушное пространство, каких-то существенных проблем при перелете из ЕС в Москву не наблюдается.

—