Samsung планирует выпустить складной смартфон Galaxy Z Fold6 Slim с большим экраном

Южнокорейское издание The Elec сообщило, что Samsung официально утвердила производственный график для складного смартфона Galaxy Z Fold6 Slim. Устройство планируется выпустить в четвертом квартале 2024 года. До конца года Samsung намеревается произвести 500 000 единиц Z Fold6 Slim. Смартфон будет доступен только в некоторых странах, включая Китай.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim будет оснащен 6,5-дюймовым внешним экраном и 8-дюймовым внутренним экраном, что сделает его самым большим в линейке Z Fold. Базовая модель, которая будет представлена уже 10 июля, как ожидается, получит экраны размером 6,3 и 7,6 дюймов соответственно. По сравнению с Z Fold6, новая версия Slim будет тоньше и будет иметь улучшенные характеристики.

Еще одним отличием Z Fold6 Slim от базовой модели станет отсутствие поддержки фирменного стилуса S Pen. Предполагается, что Samsung приняла такое решение из-за конкуренции со стороны китайских производителей, которые предлагают более привлекательные в плане аппаратного обеспечения и размеров складные смартфоны.