Эксперт: промедление с запретом фурри может привести к «античеловеческому перевороту» в правовой мысли

Ведущий теоретик конституционного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь Берикульский предупредил об опасности, исходящей от сообщества любителей антропоморфных животных: толерантное отношение к этой субкультуре может произвести к перевороту в правовой мысли страны.

«Фурри отказываются от своей человеческой природы, а значит, отказываются от гуманизма, от человечности» – пояснил конституционалист. – Если это так и будет продолжаться, вскоре люди придут к мысли о существовании конституционных прав животных. Это всё завершится переворотом в правовой мысли, причём переворотом антитрадиционалистской, античеловеческой направленности».

Берикульский напомнил, что ранее уже распространились «дурные мыслишки о правах женщин и рабочих», и всем известно, к чему это привело.

«Я напомню, что Россия может идти только своим путём, отличным от пути коллективного Запада. Это аксиома, это универсальное правило, с которым согласны все, а если кто-то всё же хочет поспорить, то это психически больные и их нужно госпитализировать. И поэтому необходимо как можно скорее разобраться с дегенеративными культурами, – заключил юрист. – Задача государства – защитить россиян от произвольного применения конституционных прав и тем более их бездумного расширения»

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