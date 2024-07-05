Евро 2024: Слот назвал одну из причин, почему он возглавил «Ливерпуль»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот высказался о команде, которую он принимает. Специалист признал, что ему будет сложно заменить Юргена Клоппа на тренерском мостике.

«Тяжело заполнить такой пробел, но можно рассматривать это как унаследование команды с победной культурой. Одна из причин приехать сюда – а таких причин много – ощущение того, что здесь действительно хорошая команда. Как тренер ты хочешь работать с хорошими футболистами, которые способны что-то выиграть.

Мне нравится работать с игроками и развивать их, но также я люблю побеждать. В этом клубе такая возможность у меня есть», – сказал Слот журналистам.