 

ВЦИОМ: 22% россиян регулярно играют в видеоигры

05.07.2024, 15:42, Разное
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об увлечении россиян видеоиграми. Согласно исследованию, 22% россиян регулярно играют в видеоигры, а еще 21% играли ранее.

Наибольшую популярность видеоигры имеют среди представителей поколения Z (59%) и младших миллениалов (41%) в возрасте до 32 лет. Среди старших миллениалов этот показатель составляет лишь 24%. Чаще играют те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (27%) или среднее (22%).

В городах играют 24-29% жителей, в сельской местности — всего 11%. Наиболее популярная платформа для игр — ПК или ноутбук (74%), смартфон (55%), PlayStation (22%). Среднее число используемых устройств у владельцев консолей — 3,27.

За последние два-три года в отечественные игры играли 29% респондентов, при этом 91% отметили положительные впечатления. Однако 56% не играли в отечественные игры за последние годы. Отношение к киберспорту неоднозначное: 46% опрошенных негативно восприняли бы увлечение своих детей или внуков им, 33% — положительно.


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