 

Мнение: Курс – на Африку!

05.07.2024, 15:40, Разное
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ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Банк Замбии, выполняющий роль Центробанка, предложил правительству ввести уголовное наказание вплоть до 10 лет тюрьмы за использование при внутренних расчетах доллара США и иных иностранных валют.

А это к вопросу о том, как после денежной реформы и ввода цифрового рубля будут поступать с 2025 года с теми, кто посмеет не соблюдать решения партии и правительства. Африка – наше всё. Правда, это не Россия переедет в Африку, а у нас тут будет белая Африка.
Кстати, в СССР было то же самое, так что народ поддержит – он же мечтает вернуться в совок и пока не понял, что УЖЕ в нем.

Источник: Размышления вольного социолога


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