Мнение: Курс – на Африку!

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Банк Замбии, выполняющий роль Центробанка, предложил правительству ввести уголовное наказание вплоть до 10 лет тюрьмы за использование при внутренних расчетах доллара США и иных иностранных валют.

А это к вопросу о том, как после денежной реформы и ввода цифрового рубля будут поступать с 2025 года с теми, кто посмеет не соблюдать решения партии и правительства. Африка – наше всё. Правда, это не Россия переедет в Африку, а у нас тут будет белая Африка.

Кстати, в СССР было то же самое, так что народ поддержит – он же мечтает вернуться в совок и пока не понял, что УЖЕ в нем.