 

В Великом Новгороде нашли произведённую при Рюрике бутылку шампанского

05.07.2024, 15:33, Разное
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В ходе археологических работ на территории Новгородского детинца была обнаружена потайная комната с артефактами второй половины IX века. После экспертизы специалисты пришли к выводу, что тайник был сделан лично первым правителем Руси Рюриком незадолго до смерти.

«Это уникальные предметы, относящиеся к первым годам существования нашей страны. Тут есть и оружие, и драгоценности, и изделия ремесленников. Сейчас все артефакты пройдут реставрацию и будут размещены в новгородских музеях», – сказал журналистам руководитель раскопок Генрих Шлиман.

Историки подчёркивают, что найденные предметы могут существенно изменить представления специалистов о становлении древнерусской государственности – впервые в истории отечественной археологии была найдена сохранившаяся бутылка шампанского, датированная 875 годом.

«До сих пор мы знали о «славянском игристом» только из летописей, а вот физическое подтверждение, что наши далёкие предки разливали его в Новгороде 12 веков назад. Важно отметить, что во Франции шампанское появилось спустя почти тысячу лет, поэтому именно Русь – родина этого благородного напитка», – написал в своём Telegram-канале известный историк Илья Ратьковский. 

Эксперты планируют в ближайшее время провести химический анализ найденного напитка и возобновить его производство на одного из ликёроводочных заводов Новгородской области.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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