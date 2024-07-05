 

N-TV – последствия победы Трампа будут сложными для Европы и катастрофическими для Украины

05.07.2024, 15:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если к власти в США придёт Дональд Трамп, европейским странам придётся выполнять свои обязательства по 2%-ным расходам на оборону в НАТО, отмечает немецкий телеканал N-TV. Впрочем, Трамп может нанести альянсу ущерб, даже если США останутся в нём, потому что они хотят отдалиться от Европы, которая к этому не готова. Кроме того, американцы оказывают две трети поддержки Украине, и для неё победа Трампа станет катастрофой.

Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — не интимная связь, а, скорее, надёжное натяжение. Однако в марте Трамп удивил всех в интервью. «Если другие будут играть честно, останется ли Америка в НАТО?» — захотел узнать Найджел Фарадж. Ответ Трампа: «Да, на сто процентов».

«Честная игра» — речь для Трампа при этом идёт, в первую очередь, о деньгах, потому что в одном пункте он прав: на протяжении многих лет большинство стран НАТО не выполняли своих обязательств по договору — инвестировать минимум 2% производительности экономики в оборону. Но дело не стоит на месте. За 2014 год только двое из на тот момент 28 членов альянса достигли 2%-ной цели. В этом году 23 из уже 32 стран НАТО выполнили это условие.

Но насколько можно доверять Трампу? В конце концов, во время своего прошлого президентства он удивлял своих союзников частой переменой мнения.

МИХАЭЛЬ РОТ, политик СДПГ: Независимо от Трампа, самое позднее, со времён Обамы, как мы знаем, американцы хотят немного больше уйти из Европы и хотят больше присутствовать в индо-тихоокеанском регионе. А мы к этому не готовы. В последние недели и месяцы ситуация кажется мне довольно катастрофической. Дональду Трампу совсем не нужно выходить из НАТО, чтобы нанести альянсу ощутимый ущерб. Так, масштабная поддержка Украины вызывает у некоторых в США скепсис.

Если Трамп когда-нибудь привернёт денежный кран для военной помощи, последствия будут катастрофическими.

РОДЕРИХ КИЗЕВЕТТЕР, представитель ХДС: Американцы оказывают две трети военной поддержки Украине. Трамп говорит, что это европейская война и что он поделит Европу с Путиным, если мы не будем внимательны.

Расколотое, лишённое единства НАТО, стало бы подарком для РФ и Китая, даже если США формально не устранятся. Если страны больше не могут полагаться на обоюдную поддержку, это значит, что альянс не выполняет своей цели. Однако к такому сценарию страны, как минимум, должны подготовиться.

Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.


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