 

Евро 2024: Шишкин — о матче Португалия – Франция: «Возможно, всё решится в серии пенальти»

05.07.2024, 15:00, Новости дня
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Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался в преддверии матча плей-офф чемпионата Европы – 2024 Португалия – Франция.

Эксперт заявил, что в данной игре тяжело предсказать исход, ведь Португальцам пришлось очень сложно со Словенией, но и французы не выделяются атакующей игрой на турнире.

«Возможно, в этой встрече все решится в серии пенальти. А еще многое могут решить мелкие моменты – кто-то где-то не доработал, не добежал», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Четвертьфинальный поединок Португалия – Франция должен пройти сегодня, 5 июля. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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