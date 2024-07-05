Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова

1. В 1995 году на “Евровидении” в Дублине Россию представлял Филипп Киркоров. С какой песней он выступал и занял 17-е место?

А – “Атлантида”;

Б – “Я не Рафаэль”;

В – “Колыбельная для вулкана”.

2. В мюзикле “Чикаго” Филипп Киркоров играл…

А – …адвоката Билли Флинна;

Б – …убитого Фреда Кейсли;

В -…композитора Джовн Кэндера.

3. Филипп Киркоров окончил московскую школу № 413 с..

А – …с золотой медалью;

Б – …с серебряной медалью;

В – …со справкой без аттестата.

4. Крестным отцом детей Филиппа Киркова является…

А – Николай Басков;

Б – Максим Галкин (признан иностранным агентом);

В – Андрей Малахов.

5. Настоящая фамилия деда и отца Филиппа Киркорова –

А – Киркоров;

Б – Крикорян;

В – Пугачев.

6. В 1985 году Филипп Киркоров впервые появился на телевидении. Какую песню он исполнял?

А – “Зайка моя”;

Б – “Алеша”;

В – “День Победы”.

7. Какая из этих стран не вводила санкции против Киркорова?

А – Австралия;

Б – Канада;

В – Израиль.

8. Филипп Киркоров познакомился с Аллой Пугачевой в апреле 1988 года. Где это случилось?

А – Дома у Пугачевой на улице Горького;

Б – На вернисаже Ильи Резника;

В – На “Славянском базаре в Витебске”.

9. Филипп Киркоров попал в “Книгу рекордов Гиннеса”, потому что…

А – …дал подряд 33 концерта в Петербурге.

Б – ….устроил самый дорогой банкет на свой юбилей;

В -…купил больше всех дизайнерской одежды у модного дома Dolce & Gabbana.

10. Какая разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова?

А – 18 лет

Б – 10 лет;

В – 25 лет.

ОТВЕТЫ

1 –

В – “Колыбельная для вулкана”;

2 –

А – …адвоката Билли Флинна;

3 –

А – …с золотой медалью;

4 -В – Андрей Малахов;

5 –

Б – Крикорян;

6 –

Б – “Алеша”;

7 –

В – Израиль;

8 –

Б – На вернисаже Ильи Резника;

9 –

А – …дал подряд 33 концерта в Петербурге;

10 –

А – 18 лет.