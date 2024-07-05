Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный шифр

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05.07.2024, 14:45, Разное
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Разработчики криптоигры Hamster Kombat в Telegram изменили ежедневный шифр. Рассекреченное слово STAKE появилось в канале «300 криптанцев».

Игроки, которые разгадают шифр с 4 по 5 июля, получат на внутриигровой баланс 1 миллион виртуальной валюты HMSTR. Для этого им необходимо ввести слово STAKE азбукой Морзе.: S: «. . .», T: «–», A: «. –», K: «– . –», E: «.». Шифр действителен до 22:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — вирусная игра в жанре кликер, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на экран. Разработчики обещают, что после листинга игроки смогут конвертировать баллы в реальную криптовалюту.

Однако, по мнению экспертов, процесс распределения токенов может оказаться сложным из-за большого количества участников. Они также предупреждают, что не стоит рассчитывать на большой заработок в игре.


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