Евро 2024: Радченко: Испания и Германия — две сильнейшие сборные чемпионата Европы

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

Радченко заявил, что данный поединок можно назвать досрочным финалом, ведь эти команды показывают самый яркий футбол на текущем турнире.

— Прямо сейчас это действительно две сильнейшие сборные чемпионата, — приводит слова Радченко Vprognoze.

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 Испания – Германия пройдет в пятницу, 5 июля. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult. Начало события — в 19:00 по мск.