 

Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной

05.07.2024, 13:58, Новости дня
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Для размещения Примадонны в Юрмале подготовлен арендованный дом с усиленными мерами безопасности. Помимо видеонаблюдения, в доме будет охрана. Уточняется, что Пугачева стала уделять повышенное внимание своей безопасности.

Переезд запланирован до второй декады августа. В этот период Галкин* проведет гастроли в Прибалтике, выступив в нескольких городах, включая Юрмалу.

Отмечается, что Пугачева и ее семья будут проживать в Юрмале во время жаркого периода лета. Там у певицы есть друзья и возможность арендовать дом со скидкой. Кроме того, комфортный климат Латвии благоприятен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, к которым относится и артистка.

Пугачева и Галкин* являются совладельцами элитных апартаментов на Кипре стоимостью около миллиарда рублей. В последние месяцы пара проживала там, но приняла решение переехать в Юрмалу.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что семья Аллы Пугачевой сегодня оказалась на грани разрушения. Печальные подробности стали предметом обсуждения среди поклонников и журналистов, раскрывая новые аспекты жизни знаменитостей.

Внуки Примадонны больше не общаются, что стало явным сигналом того, что семейные связи внутри клана Пугачевой-Орбакайте-Пресняковых находятся в кризисе. Алла Пугачева, ее пятый муж и младшие дети уехали в Израиль, оставив за собой следы разобщенности и сепарации друг от друга.

*Минюст России включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.


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