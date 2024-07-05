«Шуганули арапчонка, он и посыпался»: Лавров высмеял неспособность Сунака удержаться у власти

Тот факт, что британский премьер-министр Риши Сунак не смог продержаться у власти даже два года, говорит о его политической некомпетентности и «далеко не мужских» личных качествах, считает министр Сергей Лавров. Общаясь с журналистами в кулуарах конференции «Сохранение исторической памяти», он напомнил, что российская сторона никогда не рассматривала Сунака всерьёз.

«Это то, что называется английском юмором. Ну, поставили они этого арапчонка во главе правительства, чисто по-издевательски. Мы, мол, до вас снисходить не будем, вот с этим общайтесь. Небожителями себя считают. А его политические конкуренты шуганули, он и посыпался, – пояснил Лавров. – Это и политическая бездарность в первую очередь, ну и отсутствие мужских, скажем так, половых признаков определённых, придающих волю, силу к борьбе».

Позже Мария Захарова пояснила, что министр имел в виду «полную деградацию так называемой западной элиты».

«Сейчас будут только факты. У Сунака было почти два года, чтобы выстроить нормальную вертикаль, сбалансировать структуры под собой, поработать с теми, которые ещё не под ним, где надо – поулыбаться, где надо – оскалиться, решить вопросы со СМИ в конце концов. И все эти два года он занимался чем угодно, но не этим. А в итоге его как ветром сдуло, потому что лейбористы, очевидно, не расслаблялись, а работали. Позорное зрелище для Сунака, поучительное для других. Чемодан, вокзал, Мумбаи, дорогуша», – написала она в своём Telegram-канале.

—