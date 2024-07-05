Здоровый суперпродукт с полезным потенциалом: учимся готовить чипсы из капусты кейл

У кудрявой капусты множество названий. По латыни она называется Brassica oleracea var. sabellica, что переводится как «капуста листовая курчаволистная». А еще ее именуют браунколем и грюнколем, наиболее распространенным является английский вариант — кейл. Речь идет об однолетнем овоще, разновидности капусты огородной, относящейся к семейству капустных.

Ее кружевные листья, которые бывают зелеными или фиолетовыми, кочан не образуют. А стебель у капусты кейл очень твердый, поэтому в пищу в основном идут листья. Этот овощ также является и кормовой, и декоративной культурой. Такая разновидность была выведена уже древними греками в IV в. до н. э. Примечательно, что до конца Средних веков в Европе эта капуста имела широчайшее распространение.

Капуста кейл в кулинарии

Особенность кудрявой капусты в том, что она становится гораздо вкуснее — слаще, ароматнее, после того как ее заморозят. В Нидерландах ее используют при приготовлении такого традиционного блюда, как стамппот, смешивая с картофельным пюре, иногда подаваемое с сосисками.

У японцев кейл пользуется популярностью в качестве пищевой добавки, как правило, в составе аодзиру, овощного напитка из этого вида капусты и прочих зеленых овощей. На черноморском побережье, в том числе и в Турции, из нее варят суп.

Она очень полезна благодаря содержанию в ней в большом количестве витаминов А, С, К и кальция. Ее употребление благотворно влияет на остроту зрения, поддерживает крепость костей и иммунную систему. А клетчатка прекрасно налаживает пищеварение. Большая польза кудрявой капусты состоит еще и в ее антиоксидантных свойствах, помогающих уменьшению воспаления.

Один из вариантов использования этого здорового суперпродукта с полезным потенциалом — приготовление из него чипсов. Они не только невероятно вкусны, но и являются альтернативой традиционным картофельным чипсам, отличающимся высокой калорийностью. Вот один из рецептов этого замечательного блюда.

Рецепт хрустящего лакомства

Для приготовления чипсов из капусты кейл следует запастись:

пучком свежей капусты весом в полкилограмма; тремя столовыми ложки оливкового масла; солью и перцем.

В качестве дополнительных приправ рекомендуются:

чесночный порошок; пищевые дрожжи; копченая паприка; хлопья чили.

Как приготовить блюдо

Процесс готовки выглядит следующим образом:

Разогрейте духовку до 150 °C, а затем уменьшите температуру до 120 °C. Это нужно для того, чтобы капуста не пригорела и стала хрустящей. Тщательно вымойте и высушите капусту насухо кухонным полотенцем. Если она будет влажной, то разомлеет в горячей духовке, и чипсы получатся мягкими. Снимите листья со стеблей и разорвите их на кусочки, стебли отложите в сторону. Поскольку они толстые, они не получатся хрустящими. Их можно использовать для приготовления бульона. Положите капусту в глубокую миску, полейте маслом, посолите и тщательно перемешайте. Если хотите придать блюду пикантности, добавьте немного хлопьев чили, посыпьте зеленью орегано. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите приправленные листья капусты в один слой. Нельзя складывать их в стопки, им необходимо пространство. Если кусочки капусты будут лежать слишком плотно, они пропарятся, вместо того чтобы стать хрустящими. Поставьте противень в духовку примерно на 20–25 минут. По истечении половины указанного времени достаньте его и перемешайте содержимое, немного примяв его. После этого отправьте обратно и внимательно следите за приготовлением блюда, чтобы вынуть его, когда оно станет хрустящим, а не пригоревшим.

Дайте чипсам остыть, тогда они станут еще более хрустящими, и тогда можно приступить к трапезе. Но если поместить их в герметичный контейнер и хранить при комнатной температуре, они в течение одной недели будут сохранять хруст. Следует помнить, что влага — это враг для такого блюда.

Поэтому нельзя допускать ее попадания на чипсы из капусты кейл. Чтобы избежать этого, добавьте в контейнер небольшой пакетик силикагеля (например, того, который содержится в некоторых упакованных продуктах), чтобы чипсы дольше оставались хрустящими.

Вариант приготовления во фритюрнице

Для его осуществления выполняются те же действия по подготовке продукта к приготовлению, что и при предыдущем способе. Далее следует:

Выложите приправленные листья капусты в корзину фритюрницы в один слой. Обжаривайте при температуре 190 °C в течение 4–5 минут. Загляните внутрь через 3 минуты, чтобы хорошенько встряхнуть корзину. Через несколько минут чипсы будут готовы — хрустящие, очень вкусные.

Насыщенный вкус чипсов из кудрявой капусты хорошо дополнят не только хлопья чили, но и чеснок, и лимонная цедра.