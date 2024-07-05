Мнение: Отмена ЕГЭ и социализм

Капитализм построен на идее права собственности, тогда как социализм построен на идее ручного распределения ресурсов.

Допустим, в некой деревне Пётр ловит рыбу, а Валентин держит небольшой яблоневый сад. Правила капитализма предполагают, что работа каждого должна быть точно измерена в деньгах: допустим, 5 монет за ведро рыбы и 3 монеты за ведро яблок. Сколько наловил или вырастил, столько и заработал — при условии, что другие жители деревни готовы установленную цену платить.

Также правила капитализма предполагают, что сад Валентина принадлежит Валентину, даже если кто-то думает, что Валентин недостоин им владеть. Право на собственность может нарушаться только в исключительных случаях.

Социализм предлагает иные правила. Пётр и Валентин должны получать примерно одинаково, чтобы никто не чувствовал себя обделённым. Также социализм требует конфисковать у Валентина сад — во-первых, доходы от сада можно направить на выплату пособий, а во-вторых, сад делает Валентина богачом, что неправильно: богатых при социализме быть не должно.

Теперь, когда мы это проговорили, посмотрим на ЕГЭ, который наши оппозиционеры требуют отменить (ссылка).

Полагаю, тот факт, что те же самые оппозиционеры хором выступают против здорового капитализма — не совпадение. Экзамен формата ЕГЭ — это классический капитализм, точное и безжалостное измерение знаний школьника. Возможности жульничать сведены к минимуму, поэтому школьник из глухой бурятской деревни проходит ровно такие же испытания, как и школьник из хорошей московской семьи. Меритократия в чистом виде — продвижение самых способных.

Экзамены старого формата были ближе по духу к социализму: места в вузах раньше распределялись на усмотрение приёмных комиссий, которые смотрели не только на знания абитуриентов, но и на их происхождение, и на их финансовое положение, и на прочие значимые для сотрудников вузов факторы.

Вообще, если разобраться, вся суть социалистических реформ заключается в том, чтобы отобрать у человека право самому определять свою судьбу. При социализме рабочий зарабатывает не столько, сколько может, а столько, сколько решит начальство. Абитуриент решает на экзамене не столько задач, сколько ему позволяют знания и тренировки, а столько, сколько сочтёт правильным приёмная комиссия. В итоге обычно получается плохо: сильные теряют желание напрягаться, а лишённые морали проныры всеми правдами и неправдами занимают места, где могут «распределять»…

Обществу в целом ЕГЭ выгоден, так как он наполняет вузы более способными студентами. Раньше на лучшие места поступали 50% способных и 70% блатных (сумма больше 100%, так как множества пересекаются). После введения ЕГЭ на лучшие места поступают 95% способных и 10% блатных.

Руководству самых модных вузов России ЕГЭ невыгоден, так как он лишил их сытной кормушки и значительной доли влияния. Мало того: после введения ЕГЭ многие дети преподавателей вынуждены были отказаться от поступления в вуз к родителям, так как набрали на экзамене слишком мало баллов, а протащить их обходным путём не получилось. Собственно, в вузах всё поняли ещё 15 лет назад, когда проект ЕГЭ только разворачивался — потому-то все эти 15 лет агитационная кампания против ЕГЭ и идёт.

Оппозиционным депутатам, наконец, выгодно пиариться на предрассудках своего дремучего электората, который в массе своей или не сдавал ЕГЭ вовсе, и судит о нём по пересказам ненавистников, или набрал на ЕГЭ заслуженно низкий балл. Кроме того, хоть ректоры модных вузов и потеряли из-за ЕГЭ значительную часть влияния, однако существенные лоббистские возможности у них всё же остались. Эти возможности они используют в том числе для того, чтобы раз за разом наскакивать на самую главную свою проблему — на независимую от них оценку знаний абитуриентов.

Дежурно напомню, что если вы «не читали, но осуждаете», то в интернете полно тренировочных версий ЕГЭ, которые можно пройти за час-другой, чтобы составить более полное представление об этом экзамене. По моему мнению, ЕГЭ очень далёк от идеала — особенно по неточным наукам — однако всё же он бесконечно лучше, чем старая, насквозь коррумпированная система любимчиков и блатных.