 

В России разработали систему защиты помещений от утечки секретных данных

05.07.2024, 10:05, Разное
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Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали новую систему проверки помещений на наличие уязвимых к акустической и виброакустической прослушке мест. Разработка упростит и ускорит процесс сертификации комнат, предназначенных для обработки секретной и конфиденциальной информации, сообщается на официальном сайте вуза.

Для обсуждения и раскрытия секретной и конфиденциальной информации используются помещения с различными уровнями защиты от утечки. Помещения для работы с секретными данными преимущественно создаются в государственных учреждениях, а для конфиденциальных — в коммерческих организациях. К их защите предъявляются специфические требования, соответствие которым проверяется специалистами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

В случае успешного прохождения проверки ФСТЭК выдает сертификат, позволяющий обрабатывать закрытую информацию в помещении. По сведениям, предоставленным старшим преподавателем кафедры безопасности и информационных технологий НИУ «МИЭТ» Иваном Агуреевым, утечка может происходить из-за различных дефектов конструкции: разной толщины слоя цемента, трещин и т. п. Потенциальные злоумышленники используют это для получения информации из помещения с помощью микрофонов или пьезоэлементов, которые крепятся к стене и фиксируют вибрации с определенными частотами.

Разработанная в НИУ «МИЭТ» система представляет собой набор пьезоэлементов, расположенных на стенах, потолке и полу. Они улавливают колебания поверхностей с различными частотами и передают информацию на компьютер. Здесь данные обрабатываются в специализированной программе, также разработанной специалистами НИУ «МИЭТ», в результате чего пользователь получает номера датчиков, зафиксировавших отклонения от нормы. Зоны расположения таких датчиков направляются на доработку.

В НИУ «МИЭТ» уже получен патент на технологию и проведены испытания опытных образцов. Выпуск финальной версии продукта запланирован на 2025 год. Разработчики уже ведут переговоры с потенциальными покупателями.


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