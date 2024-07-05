Евро 2024: Мбаппе: «Надеюсь, в пятницу Роналду будет разочарован»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о 39-летнем нападающем национальной команды Португалии Криштиану Роналду перед матчем 1/4 финала Евро-2024.

«Роналду – уникальный игрок. Такого больше никогда не будет. Он вдохновил целое поколение. За его спиной много голов и титулов, просто потрясающий послужной список. Но в предстоящем матче, надеюсь, он будет разочарован», – передает слова Килиана пресс-служба УЕФА.

Четвертьфинальный матч Португалии против Франции состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро – названа причина