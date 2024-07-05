 

Остеопат Симкин: физические нагрузки негативно влияют на состояние коленных суставов

05.07.2024, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Остеопат Дмитрий Симкин утверждает, что как малоподвижный образ жизни, так и чрезмерные физические нагрузки негативно влияют на состояние коленных суставов.

По словам специалиста, колено является “капризным” суставом. Двигательная активность поддерживает его в хорошем состоянии, однако избыточные нагрузки причиняют коленям вред. В повседневной жизни лучшим вариантом является размеренная ходьба. Она улучшает кровообращение в суставах, замедляя их износ и старение. Симкин рекомендует чаще совершать пешие прогулки в парках или вдоль набережных.

“Если возможности для движения ограничены, рекомендуется отказаться от автомобиля или парковаться на значительном расстоянии от пункта назначения, чтобы иметь возможность пройти пешком”, – советует врач.

Пешие прогулки подходят людям без травм или заболеваний коленных суставов. Симкин подчеркивает, что колени нельзя подвергать чрезмерным физическим нагрузкам. Длительные прогулки так же вредны для них, как малоподвижный образ жизни.

“Резкая нагрузка на неподготовленный коленный сустав вызывает сильный стресс. Коленям необходимо давать привычную регулярную физическую нагрузку”, – резюмирует специалист.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение «аналитика»: О важном изменении в поведении Путина… И это говорит о многом?

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Был размещен символ в виде глаза

05.07 / Мнение «аналитика»: О страхе поражения… Зеленский начал что-то подозревать?

05.07 / Мнение «аналитика»: О плане Путина… Когда же он долбанёт?

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Приехал на танке за российским гражданством

05.07 / Мнение: Госдума в ошейнике

04.07 / Мнение: Круто вверх!

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про курдак

04.07 / Выпущен рабочий эмулятор PlayStation 4 для ПК

04.07 / Мишустин: Россия стабильно наращивает продовольственную безопасность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика