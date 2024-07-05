Остеопат Симкин: физические нагрузки негативно влияют на состояние коленных суставов

Остеопат Дмитрий Симкин утверждает, что как малоподвижный образ жизни, так и чрезмерные физические нагрузки негативно влияют на состояние коленных суставов.

По словам специалиста, колено является “капризным” суставом. Двигательная активность поддерживает его в хорошем состоянии, однако избыточные нагрузки причиняют коленям вред. В повседневной жизни лучшим вариантом является размеренная ходьба. Она улучшает кровообращение в суставах, замедляя их износ и старение. Симкин рекомендует чаще совершать пешие прогулки в парках или вдоль набережных.

“Если возможности для движения ограничены, рекомендуется отказаться от автомобиля или парковаться на значительном расстоянии от пункта назначения, чтобы иметь возможность пройти пешком”, – советует врач.

Пешие прогулки подходят людям без травм или заболеваний коленных суставов. Симкин подчеркивает, что колени нельзя подвергать чрезмерным физическим нагрузкам. Длительные прогулки так же вредны для них, как малоподвижный образ жизни.

“Резкая нагрузка на неподготовленный коленный сустав вызывает сильный стресс. Коленям необходимо давать привычную регулярную физическую нагрузку”, – резюмирует специалист.