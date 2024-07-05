Евро 2024: Ромарио сделал выбор между Неймаром и Винисиусом

Известный в прошлом нападающий Ромарио высказался о значимости для сборной Бразилии звездных форвардов Винисиуса Жуниора и Неймара.

«Жуниор не тот футболист, о котором говорят, что при его отличной игре Бразилия станет чемпионом. Если он хорошо сыграет, то, конечно, поможет команде. Единственный футболист сборной, который может сделать команду чемпионом, – это Неймар», – передает слова Ромарио Nacao De Idosos.

Напомним, что в настоящий момент сборная Бразилии выступает на Кубке Америки. Неймар пропускает престижный турнир из-за повреждения крестообразных связок.