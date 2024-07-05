 

Евро 2024: Ромарио сделал выбор между Неймаром и Винисиусом

05.07.2024, 8:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный в прошлом нападающий Ромарио высказался о значимости для сборной Бразилии звездных форвардов Винисиуса Жуниора и Неймара.

«Жуниор не тот футболист, о котором говорят, что при его отличной игре Бразилия станет чемпионом. Если он хорошо сыграет, то, конечно, поможет команде. Единственный футболист сборной, который может сделать команду чемпионом, – это Неймар», – передает слова Ромарио Nacao De Idosos.

Напомним, что в настоящий момент сборная Бразилии выступает на Кубке Америки. Неймар пропускает престижный турнир из-за повреждения крестообразных связок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / [ТЕСТ] для знатоков фильма “Золушка” с великой Фаиной Раневской

05.07 / WION – Украина признаёт — у неё нет средств против российских планирующих бомб

05.07 / Гринвальд – демократы заметили когнитивный спад Байдена уже очень давно — но говорить об этом запрещалось

05.07 / Евро 2024: Роналду оставил послание перед матчем с Францией на Евро

05.07 / FP – провал Байдена на дебатах и возможность победы Трампа напугали европейских лидеров

05.07 / Евро 2024: Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором

05.07 / Экс-аналитик ЦРУ – Трамп может вынудить Зеленского к переговорам, если успеет до переворота

05.07 / На всеобщих выборах в Британии ждут победы лейбористов

05.07 / США верят, что могут делать всё, что им заблагорассудится, и это сойдёт им с рук

05.07 / Неспособность Украины защитить свои самолёты говорит против поставки F-16

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика