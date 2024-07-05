 

[ТЕСТ] для знатоков фильма “Золушка” с великой Фаиной Раневской

05.07.2024, 8:16, Новости дня
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1. Продолжите цитату: “И никакие связи не помогут сделать ножку — маленькой, душу — большой…”

А – ….и сердце — справедливым;

Б – …любовь – сильной;

В – …ум – потрясающим.

2. “Ее родную сестру съел людоед, отравился и умер. Сами видите, Ваше Величество, какие в этой семье ядовитые характеры” – кто, кому и о ком это говорил?

А – Лесничий – Королю – о своей жене;

Б – Мачеха – Королю – о Золушке;

В – Сестры – Принцу – о Золушке.

3. “..не реви, король — вдовец, я и тебя пристрою”, – говорила мачеха Золушки родной дочери. А как звали эту дочь?

А – Вероника;

Б – Изольда;

В – Марианна.

4 . “Работаю как лошадь! Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю…”. Чем еще хвалилась мачеха перед Золушкой?

А – “…Ссорюсь с соседями”;

Б – “…Добываю и добиваюсь”

В – “….Влюбляюсь и сватаю”.

5. “Его Высочество, чтобы развеять грусть-тоску, изволили бежать…” Куда бежал Принц?

А – “за тридевять земель”.

Б – “за прекрасной незнакомкой”;

В – “куда глаза глядят”.

6. Мачеха разрешила Золушке побежать в парк и постоять под королевскими окнами. “Но прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, познай самое себя, накорми домашний скот, и намели кофе на семь недель”. Какое задание здесь лишнее?

А – Намели кофе на семь недель;

Б – Познай самое себя;

В – Накорми домашний скот.

ОТВЕТЫ

1 – А – ….и сердце — справедливым;

2 – А – Лесничий – Королю – о своей жене;

3 – В – Марианна.

4 – Б – “Добываю и добиваюсь”;

5 – А – “за тридевять земель”;

6 – В – Накорми домашний скот.


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