WION – Украина признаёт — у неё нет средств против российских планирующих бомб

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Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами, а поставляемые Западом системы Patriot и HIMARS не являются эффективным решением против таких снарядов, передаёт WION. Помимо своей эффективности на поле боя, эти бомбы позволяют РФ избежать необходимости использовать бомбы свободного падения и подвергать своих лётчиков риску быть сбитыми.

ВЕДУЩИЙ: Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу того, что РФ продолжает использовать планирующие бомбы на Украине и заявил об отсутствии какого-то практического способа защиты от них. По мнению Зеленского, американские системы Patriot и HIMARS не являются эффективным решением против снарядов советских времён.

Только за последнюю неделю РФ применила против Украины более 800 планирующих бомб. Говоря простым языком, планирующая бомба — это управляемое оружие, применяемое вне досягаемости средств поражения противника, которое летит к цели на более дальнем расстоянии по планирующей траектории. Эти бомбы позволяют РФ компенсировать потребность в тактических ракетах воздушного базирования, а также помогают ей избежать необходимости использовать бомбы свободного падения и не подвергать лётчиков большему риску быть сбитыми. РФ масштабно использует планирующие бомбы наряду с боеприпасами прямого поражения для преодоления украинских ПВО.

В данных обстоятельствах Зеленский подчёркивает необходимость перманентного решения. Украинский президент заявил об учащении ударов на большой дальности по российским базам. Кроме того, Зеленский запросил средства необходимые для уничтожения носителей этих бомб.

Киев утверждает, что предоставление самолётов F-16 позволит ему бороться с российскими истребителями в небе, уничтожая бомбы до того, как они, собственно, выпущены. Нидерланды подтвердили, что скоро доставят первые из 24 обещанных F-16 — необходимые разрешения для их доставки были получены. Нидерландский министр обороны заявил в письме парламенту, что Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия вместе пообещали предоставить Киеву более 85 истребителей F-16 американского производства к 2028 году.

Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.