 

FP – провал Байдена на дебатах и возможность победы Трампа напугали европейских лидеров

05.07.2024, 6:36, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Неудачное выступление Джо Байдена на дебатах усилило беспокойство НАТО и Европы относительно возможного возвращения Трампа в Белый дом, считает Foreign Policy. В этом изданию признались некоторые западные чиновники, по словам которых страхи европейцев внезапно «стали ближе к реальности». Они уверены, что победа Трампа поставит под угрозу всю европейскую безопасность.


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Неубедительное выступление президента США на дебатах стало «тревожным сигналом» для европейцев о перспективах второго срока Трампа, пишет Foreign Policy. Провал Байдена заставил их всерьёз задуматься о том, европейская политика Вашингтона — «возрождение НАТО и вливание миллиардов долларов в американскую военную помощь Украине для борьбы с Россией» — не переживёт президентских выборов.

Как отмечает издание, НАТО и европейские чиновники уже несколько месяцев работают над «защитой от Трампа», включая обеспечение гарантий помощи Украине, увеличение численности европейских войск для защиты НАТО от РФ и увеличение оборонных бюджетов европейских стран.

Однако только после дебатов «все эти мысли вдруг стали ближе к потенциальной реальности», — признаёт высокопоставленный чиновник Минобороны США Джим Таунсенд. По его словам, чем ближе европейская страна НАТО находится к России, тем сильнее она теперь начинает нервничать. То же мнение высказал и экс-помощник генсека НАТО Камий Гран, который признал, что выступление Байдена «стало своего рода шоком» для Европы.

Будучи президентом, Трамп пытался вывести американские войска из Германии, а ранее в этом году заявил, что будет поощрять русских «делать всё, что они, чёрт возьми, захотят» со странами НАТО, которые тратят мало средств на оборону, напоминает FP. Поэтому провальное выступление Байдена дало союзникам серьёзный повод для тревоги: второй срок Трампа, который с каждым днём становится всё более вероятным, легко может поставить под угрозу европейскую безопасность.


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